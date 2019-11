BVB-Trainer Favre verrät: Ich habe Piszczek zum Wechsel nach Dortmund geraten

Favre war zwei Jahre lang Trainer bei Hertha, wo Piszczek unter ihm spielte. Dort machte der Schweizer Trainer aus dem polnischen Stürmer einen Rechtsverteidiger, weil er in einem Testspiel einmal Bedarf auf dieser Position hatte. Seitdem ist Piszczek auf der rechten defensiven Seite zu Hause und gehörte dort lange zur Weltspitze. Mit dem BVB gewann er als Rechtsverteidiger zweimal die deutsche Meisterschaft und wurde Pokalsieger. Am Samstag beim 3:0-Sieg über den VfL Wolfsburg machte "Piszu", wie er in Dortmund genannt wird, sein 300. Spiel in der Bundesliga.