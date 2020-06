Salzburg-Trainer Jesse Marsch blockt Fragen zu etwaigem BVB-Interesse ab

Am Mittwoch war Marsch in einem Bericht der Sport Bild mit dem BVB in Verbindung gebracht worden. In dem Magazin hieß es zudem, dass eine Weiterbeschäftigung Favres bei den Dortmundern über das Saisonende hinaus unwahrscheinlich sei. Eine Annahme, die sich zuletzt vielerorts manifestierte. Auslöser der Spekulationen über einen Abschied des Schweizers war ein Interview im Anschluss an die 0:1-Heimniederlage im Top-Spiel gegen den FC Bayern. Hier hatte Favre nach Wahrnehmung zahlreicher Beobachter sein Ende bei den Dortmundern angekündigt. Am Folgetag dementierte der Coach dies jedoch und betonte, dass er auch in der nächsten Spielzeit bei der Borussia arbeiten wolle.