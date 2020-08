BVB-Trainer Lucien Favre rechnet mit Medien ab: "Das ist nicht normal und unprofessionell"

Lucien Favre hat die deutschen Medien ungewöhnlich deutlich kritisiert. Im Interview mit der Sportschau sagte der Trainer von Borussia Dortmund am Freitag, dass er die in der Vergangenheit immer wieder laut werdende Kritik an seiner Arbeit nicht nachvollziehen konnte, da diese inhaltlich nicht fundiert gewesen sei.

"Nicht viele analysieren unsere Mannschaft und unsere Fähigkeiten im Vergleich zu anderen. Sie sagen, dass wir verlieren und der Trainer schuld ist", beklagte Favre, der in der vergangenen Saison von Fans und Experten dafür verantwortlich gemacht wurde, dass der BVB am Ende ohne Titel da stand. "Aber das ist keine Analyse. Man muss sehen, welcher Kader zur Verfügung steht und was die Spieler können. Das ist für mich nicht normal und unprofessionell, sorry", schimpfte Favre.

Favre kritisiert Umgang mit seiner Person Auf der einen Seite habe er Verständnis für die Presse, weil die Arbeit nicht einfach sei. "Aber es war sehr übertrieben und für mich waren es manchmal einfach Dummheiten. Es ist sehr inkorrekt", ärgerte sich Favre. "Viele sehen einfach, dass wir nicht sensationell sind. Wir geben aber unser Bestes, arbeiten sehr hart und haben gute Spieler, aber für mich war das alles sehr übertrieben und nicht korrekt."

