BVB-Trainer Lucien Favre: Darum steht Erling Haaland gegen den 1. FC Köln nicht in der Startelf

"Er hat fast den ganze Dezember nicht trainiert und auch nur im Trainingslager einen Teil der Einheiten absolviert. Daher müssen wir aufpassen. Aber es ist klar, dass er nicht weit von der Startelf entfernt ist. Wir haben einen Plan mit ihm", sagt Favre. Der vielbeachtete Auftritt in Augsburg hat den Hype um den in der Winterpause für 20 Millionen Euro verpflichteten einstigen Salzburger noch verstärkt. Dass Haaland mit diesem Rummel erstaunlich locker umgeht, nimmt Favre die Sorge vor einer Überforderung seines neuen Sturm-Juwels. "Erling ist total klar im Kopf, bringt viel Freude und ist immer gut gelaunt. Er macht das super", sagte Favre bereits auf der Pressekonferenz am Mittwoch.