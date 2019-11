Kommentar zum BVB: Das Bekenntnis von Hans-Joachim Watzke zu Trainer Lucien Favre ist ein Ultimatum

Lucien Favre hätte am Sonntag tief durchatmen und in Ruhe weiterarbeiten können. Schließlich richtete sich BVB-Boss Hans-Joachim Watzke während seiner Rede auf der Mitgliederversammlung direkt an seinen Trainer. "Lucien, du hast weiter unser Vertrauen", sagte der Klubchef. Mehr geht in einer sportlich prekären Situation nicht - eigentlich. Blöd für Favre, dass Watzke in seinen Ausführungen noch nicht am Ende war.