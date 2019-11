BVB-Trainer Lucien Favre kritisiert Jadon Sancho nach früher Auswechslung: "Einfach nicht gut genug"

Von Topstars wie Jadon Sancho erwartet man bei Borussia Dortmund Momente der Extraklasse. Gegen den FC Bayern München blieben Glanzpunkte auf BVB-Seite allerdings kollektiv aus, der Vize-Meister kam in der Allianz Arena derbe unter die Räder, verlor auch in der Höhe verdient mit 0:4 . Sancho erwischte einen besonders schlechten Tag. Der Tiefpunkt: nach nur 36 Minuten hatte Trainer Lucien Favre genug gesehen, nahm den Engländer vom Platz und brachte Raphael Guerreiro.

Desaströse Werte: Jadon Sancho gewann nur 25 Prozent seiner Zweikämpfe

Der FC Bayern hat dem BVB am 11. Spieltag der Bundesliga eine Lektion erteilt. So haben die internationalen Medien den deutschen Clasico wahrgenommen. ©

Mats Hummels enttäuscht nach BVB-Blamage: "Sind keine Top-Truppe"

Sancho war nicht der einzige Total-Ausfall des BVB in München. "Es ist ein Zeichen für uns, dass wir selber keine Top-Truppe sind", sagte Abwehrchef Mats Hummels, bei der Rückkehr an die alte Wirkungstätte noch einer der besseren Dortmunder in einer ganz schwachen Mannschaft. "Wir können eine sein an unseren guten Tagen. Aber eine absolute Top-Mannschaft ist das auch an den schlechten Tagen. Das schaffen wir eben bisher vor allem auswärts zu selten abzurufen“