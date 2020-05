BVB-Trainer Lucien Favre nennt Grund für Bank-Rolle von Mario Götze: "Man muss die Wahrheit sagen"

Mario Götze steht aktuell bei Borussia Dortmund ganz weit hinten an. Oft erhält der 27-Jährige gar keine Einsatzzeiten, manchmal darf er noch ein paar Minuten als Einwechselspieler auf den Platz. Der Vertrag des Weltmeisters von 2014 läuft Ende Juni aus. Baut BVB-Trainer Lucien Favre deshalb nicht mehr auf den Offensivspieler?

Horst Heldt über Kritik am Neustart und die Gehaltsobergrenze: "Wichtig, dass diese Diskussion geführt wird"

BVB-Trainer Lucien Favre gibt Update: So geht es Marco Reus, Emre Can, Axel Witsel und Giovanni Reyna

Watzke kündigt Gespräche mit Götze an

Götze bekommt nach Informationen von Sport1 keinen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund. Der 27-Jährige werde nach dieser Saison definitiv zu einem neuen Verein wechseln, hieß es in dem Bericht. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte jüngst zeitnahe Gespräche mit Götze angekündigt. "Wir werden das Gespräch mit Mario, sobald wir wieder spielen, relativ schnell suchen" , hatte der BVB-Chef am Mittwoch bei RTL gesagt.

Götze wurde in Medien mit italienischen Klubs in Verbindung gebracht, aber zuletzt auch mit dem französischen Klub OGC Nizza. OGC-Sportchef Julien Fournier sagte dazu bei Sport1: "Ich habe das auch gelesen und weiß nicht, woher das kommt. Sicherlich ist Mario Götze ein interessanter Spieler. Wir standen aber zu keiner Zeit in Kontakt mit ihm oder seinen Beratern. Auch hatten und haben wir nie die Ambitionen, ihn zu uns zu holen."