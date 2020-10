BVB-Star Mats Hummels über "Late Night Shows" von Jürgen Klopp und die Zusammenarbeit mit Lucien Favre

Abwehrchef Mats Hummels und Mittelfeldspieler Julian Brandt haben den zuletzt erneut in die Kritik geratenen BVB-Trainer Lucien Favre verteidigt. "Er ist ein sehr guter Trainer. Wir arbeiten sehr gern mit ihm zusammen", sagte Hummels über den Schweizer, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, im Sky-Interview nach dem 3:0 im Revierderby gegen Schalke 04. Auch Mäkeleien an vermeintlich wenig aussagekräftigen Auftritten des Coaches auf Pressekonferenzen wollte Hummels auf konkrete Frage nicht gelten lassen und zog einen Vergleich zum ehemaligen Dortmunder Trainer Jürgen Klopp, der die Medienarbeit weitaus extrovertierter absolvierte.

Die Pressekonferenzen mit dem heutigen Coach des FC Liverpool seien eben eher mit "Late Night Shows" vergleichbar gewesen, meinte Hummels. Favre wolle hingegen "nicht so viel preisgeben und ist eher in sich gekehrt. Aber wenn man unterhalten werden möchte, muss man um 20.15 Uhr ProSieben einschalten." Auch Brandt stellte sich vor Favre. Er hoffe auf "eine erfolgreiche Saison" mit dem Trainer. Schließlich habe man im Derby gesehen, dass die Zusammenarbeit funktioniere.

Zu den sich wiederholenden Debatten um Favre meinte der 24-Jährige: "In der Zeit, in der ich in Dortmund bin, habe ich mich daran gewöhnt. Nach einer Niederlage oder einem schlechten Spiel entsteht schnell Unruhe. Aber die Jungs und der Staff können das ab." Die Kritik an Favre war vor allem nach der 1:3-Niederlage zum Champions-League-Auftakt bei Lazio Rom wieder aufgekommen.