Max Eberl traut BVB-Coach Lucien Favre "Turnaround" in Dortmund zu: "Großartiger Trainer"

Ist Lucien Favre noch der richtige Trainer für Borussia Dortmund? Nach den Spekulationen über eine vorzeitige Trennung zwischen Verein und Cheftrainer hat sich nun Max Eberl in die Diskussion eingeschaltet - und die Frage mit einem klaren "Ja" beantwortet. Der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach arbeitete bei den "Fohlen" von 2011 bis 2015 erfolgreich mit dem Schweizer zusammen. In der TV-Sendung "Doppelpass" bei Sport1 hat er den unter Druck geratenen BVB-Trainer Favre nunvehement verteidigt: "Wir reden offensiv über einen Trainerwechsel in Dortmund. Ich traue Lucien zu, einen Turnaround zu schaffen", riet Eberl die BVB-Boss um Geduld.

Dortmund in der Krise: Die Zahlen der BVB-Misere

Eberl nimmt BVB-Trainer Favre in Schutz: "Er kann zurückkommen"

Sportdirektor Michael Zorc bestätigte am Samstag, dass Favre sicher beim Topspiel am Mittwochabend gegen den FC Barcelona in der Champions League auf der Trainerbank sitzen wird: "Es ist ja klar, dass das Thema öffentlich diskutiert wird, denn unsere Situation ist mehr als unbefriedigend", kommentierte Zorc die Trainer-Diskussion am Samstag. "Natürlich analysieren wir das sehr intensiv. Es ist natürlich klar, dass Worte jetzt nicht mehr reichen, wir brauchen Leistung." Am Samstagmorgen, einen Tag nach dem desolaten Auftritt der Favre-Elf beim 3:3 gegen Paderborn, hatte die Bild darüber berichtet, dass Favre gegen Barcelona ein "Job-Endspiel" erhält.

Eberl sieht die Debatte um Favre kritisch: "Lucien ist und bleibt ein großartiger Trainer", stellte der 46-Jährige fest. "Von ihm bekommt man nicht die großen Emotionen. Was er kann, funktioniert gerade nicht, aber er kann zurückkommen."

Eberl verteidigt Marco Reus vor Kritik: "Geht mir zu schnell"

Den ebenfalls während der TV-Debatte in die Kritik geratenen BVB-Kapitän Marco Reus nahm Eberl ebenfalls in Schutz: "Mir geht es zu schnell. Letztes Jahr haben alle gesagt, dass Reus ein überragender Kapitän ist. Jetzt passt es nicht mehr. Das geht mir einfach zu schnell", so der Gladbach-Verantwortliche.