BVB-Trainer Lucien Favre gibt Meister-Versprechen und verteidigt Jadon Sancho

Die Kritik an BVB-Trainer Lucien Favre wird leiser. Der Schweizer verbuchte mit Borussia Dortmund zuletzt drei Siege in Folge. Neben dem Einzug in das Champions-League-Achtelfinale bleibt der Traum von der Deutschen Meisterschaft mit dem Revierklub bestehen. Favre geht fest davon aus, dass er den Titel in der Bundesliga noch als BVB-Coach holt. "Davon bin ich überzeugt", betont der 62-Jährige im Interview mit der Sport Bild.

Es brauche aber alles noch Zeit. Favre zieht einen Vergleich mit Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp, der erst nach drei Jahren einen Titel mit dem BVB gewann. Der Schweizer weiß auch aus eigener Erfahrung, dass Geduld gefragt ist. "In Zürich waren wir 2003 nach sechs Monaten Tabellenletzter mit einer Mannschaft, die im Schnitt 21,5 Jahre alt war. In den Jahren danach haben wir den Pokal geholt, wurden zweimal Meister. Wir haben jede Möglichkeit genutzt, uns zu verstärken", sagt Favre, der in der Bundesliga einigen Teams den Titel zutraut: "Viele haben das Zeug, Meister zu werden. Wir müssen uns darauf konzentrieren, das Maximum zu geben. Durch Reden allein gewinnst du nichts", so Favre.

BVB-Coach Lucien Favre nach Weiterkommen: "Es war sehr schwer"

Favre über Kritik: "Wenn du durch die Hölle gehst, bleibe nicht stehen"

In den Wochen vor dem 2:1-Sieg bei Hertha BSC musste der Schweizer viel Kritik einstecken. Es würde sogar schon über sein Aus beim BVB spekuliert. "Du musst als Trainer Kritik einstecken und aushalten können. Ich habe gelernt, dass man auch, nun ja, weniger fundierte Meinungen akzeptieren und damit leben muss. Mir macht das nichts aus. Wenn du durch die Hölle gehst, bleibe nicht stehen – gehe weiter und schaue nach vorn", sagt der 62-Jährige.

An einen Abschied habe er in der schweren Zeit nicht gedacht. "Nein, keine Sekunde. Noch mal: Ich vertraue mir. Ich habe großes Vertrauen, dass wir in dieser Saison unser Maximum erreichen", ist Favre überzeugt.

Das Maximum will der BVB-Coach auch aus Jadon Sancho rausholen. Das englische Top-Talent sorgte beim Revierklub bereits für Störgeräusche zur Unzeit. Mit wiederholten Disziplinlosigkeiten fiel der Offensivstar negativ auf. Favre nahm den 19-Jährigen jetzt in Schutz. "Als Fußballer ist er Weltklasse, keine Frage. Aber vergessen Sie nicht, dass er erst 19 Jahre alt ist. Es ist schwer, jedes Mal herausragend zu sein. Er muss so professionell wie wir alle leben. Aber wir dürfen ihn auch nicht zu sehr erziehen. Er muss sich gut fühlen, fühlen, und das ist nicht einfach bei allem, was er erlebt. Er weiß, dass ich ihn gern habe – dass wir ihn alle gern haben. Als Spieler und als Menschen. Er ist ein guter Junge, der uns regelmäßig sehr, sehr hilft. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der in seinem Alter schon so weit ist", sagt Favre.

