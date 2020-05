BVB-Trainer Favre reagiert vor Paderborn-Spiel auf Haaland-Ausfall - Startelf-Chance für Götze?

Haaland hatte sich die Blessur am Knie bei einem Zusammenstoß mit Schiedsrichter Tobias Stieler zugezogen. Die Folge: Im Spitzenspiel machte er in der 72. Minute Platz für Youngster Giovanni Reyna. Haaland war Anfang Januar zum BVB gekommen und erzielte in elf Spielen bereits zehn Tore. Kandidaten für die erste Elf seien laut Favre jetzt Jadon Sancho (für Haaland) und Emre Can (für Dahoud), die zuletzt noch auf der Bank saßen - auch Axel Witsel rückt nach einer Verletzung wieder näher an die Startelf. "Er hat erst spät wieder mit der Mannschaft angefangen zu trainieren", so Favre.

Das Bundesliga-Restprogramm vom FC Bayern und BVB im Überblick Wer darf am Ende über die Meisterschaft jubeln - der FC Bayern oder Borussia Dortmund? Der SPORTBUZZER zeigt die Restprogramme der Bundesliga-Titelkandidaten ©

Oder ist der Haaland-Ausfall eine Chance für Mario Götze? Vor fast einer Woche hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc offiziell bestätigt, dass der in diesem Sommer auslaufende Vertrag mit dem WM-Helden von 2014 nicht verlängert wird. Favre hatte vor dem Spiel in Wolfsburg die Nicht-Berücksichtigung von Götze in der Startelf erklärt. "Wir spielen momentan im 3-4-3-System. Und ich habe klar mit ihm gesprochen. Es ist nicht das ideale System für ihn - da muss man die Wahrheit sagen", so Favre, der wohl eher auf Sancho in Paderborn setzt.

Kein gelernter Stürmer als Ersatz