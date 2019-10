BVB-Trainer Lucien Favre unter Druck? Roman Bürki: "Es liegt an uns Spielern"

Die Meinungen der Fans von Bundesligist Borussia Dortmund über Trainer Lucien Favre sind schon seit längerem sehr gespalten. In den sozialen Netzwerken wird der Hashtag #Favreout in den vergangenen Wochen immer häufiger genutzt. Und in den Medien wurden schon Ralf Rangnick, Florian Kohfeldt oder sogar José Mourinho als mögliche Nachfolger gehandelt. BVB-Torhüter Roman Bürki verteidigt seinen Landsmann.

"Der Trainer ist ein hervorragender Taktiker, der immer versucht, eine gesunde Positivität in die Kabine zu bringen. Er ist keiner, der Brand-Reden hält, arbeitet aber sehr akribisch und detailversessen. Er will jeden Einzelnen jeden Tag ein Stückchen besser machen. Wir sind ein Team – es liegt an uns Spielern, gemeinsam daraus zukommen", sagt Bürki gegenüber der Bild.

Das sind die Vertragslaufzeiten der BVB-Stars Reus, Sancho, Witsel & Co. - Das sind die Vertragslaufzeiten der BVB-Stars! ©

Anzeige

In den nächsten sieben Pflichtspielen geht es für den BVB in der Bundesliga gegen Tabellenführer Mönchengladbach, Erzfeind Schalke, den Tabellenzweiten Wolfsburg sowie zum FC Bayern, im Pokal erneut gegen Gladbach und in der Champions League zweimal gegen Inter Mailand. Dann heißt es: Befreiungsschlag oder tiefe Krise. "Es ist wichtig, positiv nach vorne zu schauen. Wir müssen an die eigenen Stärken glauben. Die letzten fünf bis zehn Prozent müssen auch da sein, das müssen wir einfordern", sagt BVB-Manager Michael Zorc auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Samstagabend gegen Gladbach.

Mehr anzeigen

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.