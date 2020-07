BVB-Trainer Lucien Favre über Meister-Ambitionen: "Platz zwei zu holen, ist kein Selbstläufer"

Folgt nach zwei Vize-Titeln in Folge in der neuen Saison der Groß-Angriff von Borussia Dortmund auf die Meisterschale und den FC Bayern München? BVB-Trainer Lucien Favre hat sich im Interview mit der Bild gewohnt zurückhaltend zu den Ambitionen geäußert. "Ich bin der Letzte, der sich gegen einen Titel wehrt, aber Ziele müssen realistisch bleiben", sagte Favre. Mit Blick auf die beiden zurückliegenden Jahre seit seiner Amtsübernahme in Dortmund sagte der Schweizer: "Ich finde, dass wir diese und in der vergangenen Saison nahe dran waren." Er verwies jedoch auf die starke Rückrunde des FC Bayern, in der die Münchener 49 von 51 möglichen Punkten sammelten und auch deshalb ihre achte Meisterschaft in Folge feierten.