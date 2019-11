BVB-Trainer Lucien Favre gibt Update vor Bayern-Duell: So geht es Marco Reus und Jadon Sancho

Die BVB-Stars Marco Reus und Jadon Sancho drohen im Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern München mit einer Verletzung auszufallen. Trainer Lucien Favre sprach am Donnerstagmittag in der Pressekonferenz vor dem Kracher auch über die aktuelle personelle Situation bei Borussia Dortmund.

Der am Sprunggelenk verletzte Kapitän Reus, auf den der BVB schon beim 3:2 in der Champions League über Inter Mailand verzichten musste, fehlte am Mittwoch beim Training - der 30-Jährige absolvierte nur eine individuelle Laufeinheit. Darüber hinaus ist auch Sancho angeschlagen. Der 19-Jährige hatte sich im Spiel gegen Inter, in dem er nach 82 Minuten ausgewechselt werden musste, eine Oberschenkelzerrung zugezogen. "Wir müssen den morgigen Tag abwarten. Ein Spieler muss hundertprozentig fit sein", sagte Favre. Die Entscheidung über einen Einsatz soll bei beiden Spielern erst kurzfristig fallen.