Sportdirektor Zorc bekräftigt: BVB will Vertrag mit Favre verlängern - "Fühlen uns wohl"

Obwohl Borussia Dortmund in der abgelaufenen Saison das Rennen um den Titel verloren hat, will der BVB den Vertrag mit Trainer Lucien Favre zeitnah verlängern. "Natürlich werden wir mit ihm in die Gespräche gehen, und ich persönlich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir alle fühlen uns in dieser Konstellation wohl." Aktuell laufen die Gespräche aber noch nicht, wie Zorc bestäigte. Der Kontrakt des 61-Jährigen ist noch bis zum 30. Juni 2020 datiert.