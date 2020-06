BVB-Trainer Lucien Favre verletzt sich nach Haaland-Tor beim Jubeln: "Bin hart im Nehmen"

Die nächste Verletzung bei Borussia Dortmund: Allerdings erwischt es diesmal keinen Spieler, sondern den Trainer selbst. Lucien Favre hat sich beim Last-Minute-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf (1:0) an der linken Wade verletzt. Nach dem Treffer seines Stürmers Erling Haaland in der fünften Minute der Nachspielzeit jubelte der 62-Jährige exzessiv, fasste sich allerdings kurz vor der Rückkehr auf die Trainerbank mit schmerzverzerrtem Gesicht an die linke Wade.