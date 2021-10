BVB-Trainer Marco Rose zieht Bayern-Vergleich nach Klatsche bei Ajax: "Kimmich winkt dann nicht ab"

Niemand verspürte Lust auf Ausreden. Nach der höchsten Niederlage in der langen Champions-League-Geschichte von Borussia Dortmund beim 0:4 (0:2) in Amsterdam redeten alle Beteiligten Tacheles. Zu tief saß der Frust über die eines Bundesliga-Spitzenteams unwürdige Vorstellung. BVB-Trainer Marco Rose machte aus seiner Gemütsverfassung keinen Hehl und bezeichnete sie in aller Offenheit als "beschissen". Anzeige

Vor allem die fehlende Überzeugung und Körpersprache seiner Profis nach dem frühen 0:2 durch den starken Daley Blind (25.) ging dem BVB-Trainer gegen den Strich. "Unsere Körpersprache war dann so, als würde es schon 0:4 stehen. In München winkt dann ein Joshua Kimmich nicht ab, der ist dann richtig sauer. Da ist dann richtig Feuer unterm Dach. Das ist vielleicht der Unterschied", sagte Rose in seiner Analyse am Mikrofon bei Amazon Prime Video.

Auch die Spieler fanden nach der Partie deutliche Worte. Mittelfeldspieler Julian Brandt klagte: "Es war für uns eine Lehrstunde. Wir haben unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Diese Niederlage tut extrem weh." Ähnlich zerknirscht wie der 25-Jährige wirkte Abwehrchef Mats Hummels: "Wir waren in allen Belangen die klar schlechtere Mannschaft. Man kann davon sprechen, dass wir mit dem 0:4 noch gut bedient waren." Es ist nicht auszuschließen, dass die Schlappe in der tosenden Johan-Cruyff-Arena einen folgenschweren Knacks für den weiteren Saisonverlauf verursacht. "Es stand nicht auf dem Plan, dass wir hier so untergehen", kommentierte Kapitän Marco Reus.