BVB-Trainer Rose gibt Personal-Update: Hummels, Brandt und Co. vor Freiburg-Spiel zurück im Training

Bei Borussia Dortmund lichtet sich vor dem Bundesliga -Spiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Sky) gegen den SC Freiburg das Lazarett. Abwehrchef Mats Hummels wird vor der anstehenden Partie gegen den Sport-Club wieder ins Training einsteigen. Das bestätigte BVB-Trainer Marco Rose am Freitag auf der Pressekonferenz. "Er hatte noch gar keine Trainingseinheit, heute wird die erste sein." Einen Einsatz des 32-Jährigen ließ der Dortmund-Coach derweil noch offen, ein Startelfplatz erscheint jedoch unrealistisch. "Wir müssen schauen, was inwieweit, bei wem auch Sinn macht und werden nach dem Abschlusstraining dann gemeinschaftlich entscheiden, wer dabei ist und wer nicht", erklärte Rose.

Hummels blieb in der laufenden Pflichtspielsaison noch ohne Einsatz. Der Verteidiger klagte zuletzt über Probleme an der Patellasehne, hatte sich aber bereits optimistisch gezeigt, zumindest die Reise in den Breisgau mit antreten zu können. "Der Plan ist, dass ich in Freiburg zumindest dabei bin. Dass ich mitfliege, in welcher Rolle auch immer", sagte Hummels dem TV-Sender Sky. Er habe schon lange nicht trainiert, die letzten Tage seien aber positiv gewesen. "Jeder Schritt, den wir machen, funktioniert gut. Ich bin zum Teil ins Mannschaftstraining eingestiegen. Mal schauen, wie weit ich bin", fügte Hummels hinzu.