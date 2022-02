BVB-Trainer Marco Rose bestätigt: Torjäger Haaland fehlt auch gegen Union Berlin – Can kehrt zurück

Mit Erling Haaland und Mats Hummels fehlten Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Spieltag zwei wichtige Stützen. Am Ende stand ein deutliches 2:5 und ein herber Rückschlag im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Während Hummels unter der Woche bereits wieder trainierte, wird Haaland zum Gastspiel bei Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) nicht zurückkehren. Das bestätigte BVB-Trainer Marco Rose am Freitag. "Erling wird nicht spielen können, er ist noch nicht im Teamtraining". Der Norweger musste zuletzt wegen einer Muskelverletzung passen. Anzeige

Die Westfalen haben jedoch vor dem Duell mit dem Überraschungs-Vierten der Bundesliga auch eine positive Nachricht zu vermelden. Emre Can gehört wieder zum Kader des Tabellenzweiten, der nach der Pleite gegen Leverkusen bereits neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München hat. "Emre Can ist wieder im Mannschaftstraining und wird auch in Berlin dabei sein", so Rose weiter. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt zwei Liga-Partien aufgrund von muskulären Problemen verpasst. Abgesehen von einem zusätzlichen Ausfall von Marius Wolf (Innenbanddehnung) gebe es weder weitere Rückkehrer noch "andere Hiobsbotschaften".