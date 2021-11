Dietmar Hamann über BVB-Trainer Marco Rose: "Autorität vom ersten Tag an untergraben"

Nach dem 1:3 bei Sporting Lissabon und dem damit verbundenen Aus in der Champions League sieht Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann die Liaison zwischen Borussia Dortmund und Trainer Marco Rose zunehmend kritisch. Neben den insgesamt schwachen Auftritten in der Königsklasse kommt der 48-Jährige auch aufgrund der Struktur innerhalb des Vereins zu diesem Schluss. Nach Hamanns Einschätzung bereitet es Probleme, dass neben dem im Sommer für fünf Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach geholten Rose auch dessen Vorgänger Edin Terzic weiter für den Klub tätig ist. Der Interimscoach, der die Mannschaft in der vergangenen Saison zum DFB-Pokalsieg geführt hatte, bekleidet inzwischen den Posten des Technischen Direktors.

"Es war den Umständen geschuldet, dass Marco Rose schon im vergangenen Winter verpflichtet wurde", schreibt Hamann in seiner Sky-Kolumne: "Nur die Tatsache, dass Edin Terzic im Klub geblieben ist, hat meiner Meinung nach vom ersten Tag an die Autorität des Trainers untergraben. Wenn du zu einem Verein wie Dortmund gehst, wo es immer wieder die Mentalitätsdiskussion gab, dann brauchst du als Trainer die hundertprozentige Unterstützung des Vereins. Das war für Rose mit dem Verbleib von Terzic nicht gegeben."

Hamann weiter: "Unter Terzic hat die Mannschaft sehr guten Fußball gespielt, und er kam wahrscheinlich dem am nächsten, was man sich in Dortmund nach dem Weggang von Klopp immer gewünscht hatte. Der Fakt, dass Terzic geblieben ist, wirkte auf mich so, als hätte man gesagt: 'Naja, wir behalten den, falls irgendetwas passiert.' Und genau so spielen sie Fußball." Über die Champions-League-Auftritte der Dortmunder meinte der frühere Bayern-Profi: "Die Inkonsequenz der BVB-Führung ist ein Spiegelbild dessen, wie die Mannschaft jetzt auftritt: unentschlossen, halbherzig, zögernd."