Beim BVB brodelt es: Trainer Marco Rose spricht über Wortgefecht mit aufgebrachtem Fan

So hatte sich Borussia Dortmund seinen Auftritt im wieder etwas mehr gefüllten Signal Iduna Park nicht vorgestellt. Statt Jubel und Begeisterung gab es bei den 10.000 zugelassenen Zuschauern vor allem Ärger und Frust. Gegen Bayer Leverkusen kassierte der BVB eine deutliche 2:5-Pleite und muss nun wohl auch seine letzte Mini-Hoffnung auf die Meisterschaft begraben. Kapitän Marco Reus meinte mit Blick auf den nun um neun Punkte enteilten Spitzenreiter aus München : "Wir haben jetzt andere Themen, als an Bayern zu denken."

Auch auf den Rängen beschäftigte man sich ebenfalls weitaus weniger mit dem Rekordmeister als mit der eigenen Mannschaft. Pfiffe und Schmährufe prasselten in Richtung des Teams. Und auch Trainer Marco Rose bekam offenbar sein Fett weg. Einmal reagierte der Coach sogar auf die offenbar beleidigenden Worte eines Fans und ließ sich zu einer Antwort hinreißen. "Das, was dazu geführt hat, warum ich mich kurz umgedreht habe auf die Tribüne, darüber möchte ich lieber nicht reden, weil wenn das Kinder hören, dann wird es schwierig", meinte der 45-Jährige, der mit seiner Mannschaft nun mehr denn je unter Druck steht, wenn in dieser Saison noch ein Titel her soll, bleibt nur noch die Europa League.