BVB-Legende Kohler nimmt Trainer Marco Rose in die Pflicht: Entwicklung muss "erkennbar werden"

BVB-Legende Jürgen Kohler begrüßt einen Verbleib von Trainer Marco Rose bei Borussia Dortmund, nimmt den Coach aber zugleich in die Pflicht. "Es ist richtig, an ihm festzuhalten. Aber es muss bald eine Entwicklung in die richtige Richtung erkennbar werden. Wenn die neue Saison ähnlich verläuft wie die aktuelle, glaube ich nicht, dass Rose es überstehen würde. Lange zuschauen würden die Verantwortungsträger dann wohl nicht mehr", schrieb Kohler am Montag in einer Kolumne für den Kicker. Der künftige BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte am Wochenende mit nicht eindeutigen Statements zu Roses Zukunft für Verwirrung gesorgt, seine Aussagen aber später erläutert.

Rose war im vergangenen Sommer von Borussia Mönchengladbach zu den Schwarz-Gelben gewechselt und hatte den Klub in seiner ersten BVB-Saison in der Bundesliga auf Platz zwei geführt. In den nationalen und internationalen Pokal-Wettbewerben scheiterten die Dortmunder aber frühzeitig. Für Kritik an der Mannschaft und teilweise auch am Coach sorgten zudem wiederholte Leistungseinbrüche und die anfällige Defensive. In bislang 33 Bundesliga-Spielen fingen sich die Westfalen 51 Gegentreffer. "Die Mannschaft kam nie an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit, mehr als 50 Gegentore in der Liga sind bedenklich. Ändert sich daran nichts, kommt nicht noch mal Platz 2 heraus", prognostizierte Kohler, der von 1995 bis zu seinem Karriereende 2002 für Dortmund spielte und in dieser Zeit zweimal Deutscher Meister und Champions-League-Sieger wurde.