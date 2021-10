BVB-Trainer Marco Rose mit Klarstellung nach Kimmich-Aussage: "Das war meine Reaktion"

BVB-Trainer Marco Rose stellt eine offenbar falsch aufgefasste Aussage richtig. Nach der 0:4-Niederlage in der Champions League bei Ajax Amsterdam kursierte ein Zitat in den Medien, dass dem Chefcoach von Borussia Dortmund überhaupt nicht passt. "In München winkt dann ein Joshua Kimmich nicht nur ab, der ist dann richtig sauer. Da ist dann richtig Feuer unterm Dach. Das ist vielleicht der Unterschied", wurde Rose nach einem Interview beim Streamingdienst Amazon Prime von verschiedenen Medien zitiert. Zwei Tage später, auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Arminia Bielefeld (15.30 Uhr/Sky), wurde Rose auf dieses angebliche Statement angesprochen. Anzeige

"Das ist eine gute Frage, weil ich da mit etwas aufräumen kann. Ich habe Joshua Kimmich nicht mit ins Boot geholt. Ich bin zum Interview gekommen und Mario Gomez (Amazon-Experte, d. Red.) redete über den FC Bayern. Und ich finde es etwas schade, wenn dann völlig aus dem Zusammenhang gerissene Überschriften getätigt werden. Es entsteht so der Eindruck, dass ich nach einer 0:4-Niederlage von Borussia Dortmund in Amsterdam über die Bayern rede. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Wir sind wichtig an dem Abend", sagte Rose.

Als es um das Thema Führungsspieler, Körpersprache, Abwinken ging, habe Gomez gesagt, dass es ein Kimmich nicht machen würde. "Und dann habe ich einfach gesagt: Ne, der würde sogar noch andres reagieren, der würde richtig sauer werden. Das war meine Reaktion. Ich fände es gut, wenn man die Dinge so darstellt, wie sie waren." Aber auch Rose wünscht sich Spieler auf dem Platz. die ihre Qualitäten stets mit einbringen. "Wir dürfen nicht signalisieren, dass wir in einem Spiel Probleme haben. Wir müssen die Probleme annehmen und darauf reagieren. Und zwar so, wie sich das für Borussia Dortmund gehört. In dem wir draufpacken, an uns glauben und auch nach einem 0:2 mutig bleiben, den Ball haben wollen, in Zweikämpfe reingehen und nicht zwei Meter vorher stehenbleiben. Dass sind all die Dinge, die wir gestern besprochen haben und ich erwarte. Daran müssen wir weiter arbeiten", sagte der BVB-Trainer.