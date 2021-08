BVB-Trainer Marco Rose nach Niederlage in Freiburg: "Müssen über grundsätzliche Dinge reden"

Noch vor einer Woche schien Borussia Dortmund die gerade begonnene Saison im Sturm zu erobern. 5:2 gegen Eintracht Frankfurt, ein Erling Haaland in Top-Form und nichts, was sich der Offensiv-Maschine des BVB entgegenstellen könnte. Nur sieben Tage später ist die Euphorie schon wieder Ernüchterung gewichen. Dem 1:3 im Supercup gegen den FC Bayern am vergangenen Dienstag folgte am Samstagnachmittag ein 1:2 beim SC Freiburg. Haaland traf in keinem der beiden Spiele. Von der Dominanz, mit der man die Eintracht erstickt hatte, war in den vergangenen 180 Fußball-Minuten nicht mehr viel zu sehen.

