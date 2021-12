BVB-Trainer Rose verrät Plan mit Haaland für Spiel gegen den FC Bayern – Hoffnung auf Bellingham

Gegen den VfL Wolfsburg lieferte BVB-Torjäger Erling Haaland ein Traum-Comeback, traf nur neun Minuten nach seiner Einwechslung und einer rund fünfwöchigen Zwangspause zum 3:1-Endstand. Ein deutliches Ausrufezeichen in Richtung des FC Bayern München vor dem anstehenden Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr, Sky). Denn der Norweger ist wieder da, wird auch gegen den deutschen Rekordmeister zum Team gehören. "Es gibt keine neuen Ausfälle", bestätigte BVB-Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz am Freitag. So habe man die Möglichkeit, "fast aus dem Vollen zu schöpfen".