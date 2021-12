BVB-Trainer Marco Rose sauer über schlechte TV-Kritik: "Didi Hamann nagelt"

Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose und Experte Didi Hamann werden so schnell keine beste Freunde mehr. "Ich habe eine andere Meinung als Didi Hamann und ich sage: Didi Hamann nagelt", sagte Rose nach dem 3:0 gegen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth beim TV-Sender Sky und ärgerte sich über die Dauer-Kritik des früheren Fußball-Nationalspielers: "Sich jede Woche hinzustellen und gegen uns zu schießen, ist dann auch schwierig." Rose verwies auf die großen Personalprobleme beim BVB in dieser Saison, dafür sei die Ausbeute gut. "Wir haben 34 Punkte in der Bundesliga und haben schon ein paar ordentliche Spiele gemacht." Anzeige

Hamann rechnete indes vor: "In 16 Spielen haben sie vier Mal verloren, in der Champions League haben sie in sechs Spielen drei verloren. Das heißt: Sie haben in 22 Pflichtspielen sieben verloren, das ist ein Drittel der Spiele", so der Experte: "Du musst irgendwann mal anfangen, besser Fußball zu spielen. Ich bin der Meinung, dass sie sehr viel besser Fußball spielen können." Wenn sie es nicht besser könnten, würde er es nicht sagen.