BVB-Trainer Marco Rose beklagt Trainingsintensität bei Nationalteams: "Irgendwann ist das Rad überdreht"

Bei Borussia Dortmund war die ohnehin schon lange Liste verletzter oder angeschlagener Spieler während der Länderspielpause nochmal erheblich gewachsen. Mit Manuel Akanji, Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Raphael Guerreiro und Youssoufa Moukoko kamen fünf Spieler mit Blessuren von ihren Auswahlmannschaften zurück. Für BVB -Trainer Marco Rose aber kein Grund, Trübsal zu blasen: "Solche Phasen hat man. Da müssen wir durch, ohne zu jammern. Das tun wir auch und freuen uns über jeden Spieler, der gesund zurückkommt", sagte er am Donnerstag auf der Spieltags-Pressekonferenz in Dortmund.

Nationalspieler werden "im Verein fit gemacht"

Trotzdem warnt der 45-Jährige: "Irgendwann ist das Rad überdreht. Dann kommt man vielleicht in eine Spirale, in der es schwierig wird, auf bestimmten Positionen noch nachzulegen. Natürlich machen wir uns Gedanken darüber, wo was herkommt." Denn die Schuld für die jüngsten Personalsorgen sieht er weniger beim Klub: "Es sind aber keine Verletzungen dabei, wo wir das Gefühl haben, wir hätten großartige Fehler in der medizinischen Abteilung oder Belastungssteuerung gemacht."