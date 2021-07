BVB-Juwel Moukoko arbeitet an Rückkehr ins Mannschaftstraining – Trainer Rose nennt Zeitplan

Borussia Dortmunds großes Nachwuchstalent Youssoufa Moukoko muss sich in der Vorbereitung zur neuen Saison noch ein wenig gedulden. Der 16-Jährige, der in der vergangenen Saison in 14 Bundesliga-Spielen drei Treffer erzielte, absolviert nach einer Bänderverletzung derzeit noch ein Integrationstraining. "Ich hoffe, dass er in den nächsten zehn bis 14 Tagen ins Mannschaftstraining einsteigen kann", sagte der neue BVB-Coach Marco Rose bei Sport1.

