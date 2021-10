"Er ist ein Mensch, keine Maschine": BVB-Trainer Rose zweifelt an Haaland-Nominierung für Norwegen

An der Bereitschaft des Angreifers habe es nicht gelegen, doch bei einhundert Prozent befindet sich Haaland offenbar nach wie vor nicht. Laut Rose soll der 21-Jährige im Vorfeld der Bundesliga-Partie am Samstag zu ihm gesagt haben: "Trainer, ich kann mich nicht so bewegen, wie ich will." Dass der Stürmer mit eingebauter Torgarantie, der in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend bereits auf elf Pflichtspieltreffer kommt, ausfallen würde, war bereits klar. Das hatte Rose bereits am Freitag bestätigt. "Er hat es probiert, aber es geht nicht, er musste auch ein Lauftraining abbrechen. Das bedeutet, dass er ohne Spieleinsatz in die Länderspielpause geht."