BVB-Trainer Marco Rose bestätigt: Youssoufa Moukoko steht im Kader der deutschen U21

"Mouki ist wieder gesund, Mouki ist wieder fit. Mouki ist auch für die U21 nominiert und wird dort Spielzeit bekommen. Er trainiert anständig und gut. Intensive Gespräche auf dem Trainingsplatz mit den Spielern zu führen, um Dinge einzufordern, gehört glaube ich dazu. Vor allen Dingen bei jungen Spielern. Dort Nachhaltigkeit in Trainingsleistungen und grundsätzlich Leistung zu bringen. Das ist glaube ich das, was wichtig ist", sagte Rose vor dem Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr, Sky).