BVB-Trainer Rose und Brandt: Darum ist Erling Haaland einer der Top-Favoriten auf den Ballon d'Or

Neben Bayern-Star Robert Lewandowski zählt auch Erling Haaland zu den 30 Kandidaten für den Ballon d'Or. Der Angreifer von Borussia Dortmund sorgte am vergangenen Wochenende mit einem Doppelpack beim 3:1-Heimerfolg gegen Mainz 05 erneut für Aufsehen. Damit kommt der Norweger in dieser Serie bereits auf neun Tore in sechs Ligaspielen. Zudem traf Haaland dreimal im DFB-Pokal und einmal in der Champions League. Die Gesamtquote in dieser Spielzeit: neun Spiele, 13 Tore und vier Vorlagen. Grund genug für die Auszeichnung des französischen Fachblatts France Football?

