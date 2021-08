BVB-Trainer Rose bestätigt: Abwehrchef Hummels fehlt gegen Hoffenheim – Meunier zurück

Der Bundesliga -Start bei Borussia Dortmund wurde von Formschwankungen begleitet. Dem famosen 5:2 gegen Eintracht Frankfurt folgte ein bitteres 1:2 beim SC Freiburg . Trainer Marco Rose hofft auf ein schnelles Ende der schon in den Vorjahren häufig geführten Mentalitätsdebatte. Ein Sieg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) über den Überraschungszweiten TSG Hoffenheim würde dabei helfen. Schlechte Nachrichten gibt es jedoch einmal mehr personeller Natur zu vermelden. Abwehrchef Mats Hummels wird nach seinem Kurzeinsatz im Breisgau gegen Hoffenheim ausfallen. " Er hat nach dem Freiburg-Spiel sofort wieder Reaktionen gezeigt und auch die Woche kein Mannschaftstraining gemacht ", erklärte Rose auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Hummels war bis zum Freiburg-Spiel in dieser Pflichtspiel-Saison noch ohne Einsatz geblieben. Der Verteidiger klagte bis zuletzt über hartnäckige Probleme an der Patellasehne. Diese seien nun auch der Grund, weshalb Bundestrainer Hansi Flick den 32-Jährigen für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein, Armenien und Island nicht für den ersten Kader seiner Amtszeit nominieren will. Der Nachfolger von Joachim Löw hatte angekündigt, für die noch nicht gesicherte WM-Teilnahme 2022 in Katar auch auf bewährte Kräfte setzen zu wollen. "Wir müssen schauen, dass wir Mats in der Länderspielpause soweit hinbekommen, dass es danach dann – und das wäre natürlich sehr wichtig für uns – endlich funktioniert", gibt sich Rose hoffnungsvoll auf eine baldige Rückkehr seines Defensiv-Routiniers.