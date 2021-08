BVB-Trainer Rose erklärt: Darum erhält Moukoko gegen den FC Bayern den Vorzug vor Malen

16 Jahre altes Top-Talent statt 30 Millionen-Euro-Einkauf: Trainer Marco Rose hat vor dem Supercup zwischen Borussia Dortmund gegen dem FC Bayern erklärt, warum Youngster Youssoufa Moukoko in der BVB-Startelf den Vorzug vor Königstransfer Donyell Malen erhält. "Er hat es sich verdient. Die Leute freuen sich auf ihn. Deshalb darf er da vorne gemeinsam mit Erling Haaland wirbeln.", sagte der Coach bei Sat.1. Im Vergleich zum 5:2 zum Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt war die Hereinnahme von Moukoko der einzige Wechsel in der Dortmunder Anfangsformation. Der Teenager ersetzt den verletzten Thorgan Hazard.

Mit Blick auf Malen meinte Rose bei Sky: "Ich glaube, dass wir vorne ganz gut aufgestellt sind. Donny muss schon noch ein bisschen an seiner Fitness arbeiten. Das macht er extrem fleißig in jedem Training. Ich glaube, dass er in den Minuten, die er immer wieder bekommt, schon aufblitzen lässt, was in ihm steckt. Und irgendwann werden wir ihn dann natürlich auch von Anfang an bringen."