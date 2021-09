BVB-Trainer Rose erklärt: Deshalb ist das Reus-Comeback gegen Sporting so wichtig für das Team

Der Toptorjäger fehlt, der Kapitän ist zurück: Borussia Dortmund muss das zweite Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime) gegen Sporting Lissabon ohne Torjäger Erling Haaland bestreiten, kann aber wieder auf Kapitän Marco Reus zählen. Alle Hoffnungen auf eine rechtzeitige Genesung des 21 Jahre alten Haaland, der schon beim 0:1 drei Tage zuvor in Mönchengladbach wegen muskulärer Probleme passen musste, waren vergeblich. Dagegen kehrt Nationalspieler Reus nach überstandener Kapselreizung zurück in die Startelf. "Unser Kapitän ist zurück. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor", sagte Trainer Marco Rose vor der Partie bei Amazon Prime - und hob den Wert des 32-Jährigen für die Mannschaft hervor. Anzeige

So gebe Reus dem BVB allgemein "unglaublich viel an Ausstrahlung". Zudem würde der Offensiv-Star auch für "Druck gegen den Ball" sorgen. Zusammen mit Neuzugang Donyell Malen und Thorgan Hazard soll Reus in der Spitze wirbeln. "Das sind alle drei spielstarke Jungs mit Intelligenz. Sie dürfen gerne mal die Positionen tauschen", verriet Rose einen Teil des Matchplans. Sportdirektor Michael Zorc setzt ebenfalls alle Hoffnungen in das Reus-Comeback: "Ich hoffe, dass das heute mit Marco besser wird", sagte Zorc mit Blick auf die Pleite in Gladbach.

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen Sporting Lissabon Gregor Kobel ©