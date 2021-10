BVB-Trainer Rose gibt Update nach Kobel-Verletzung: "Hoffe, dass das keine Züge wie bei Erling annimmt"

3:1 in Bielefeld nach der 0:4-Klatsche in Amsterdam: Borussia Dortmund hat in der Bundesliga eine gute Antwort auf die jüngste Blamage in der Champions League gegeben. Getrübt wurde die Dortmunder Freude über den Sieg allerdings durch die Sorgen um einen weiteren Stammspieler. Bei einer spektakulären Rettungsaktion gegen den Bielefelder Janni Serra musste Torhüter Gregor Kobel in der Halbzeit durch Marwin Hitz ersetzt werden. Nach der Partie hat Trainer Marco Rose ein Update gegeben und hofft, dass sein Keeper dem Top-Torjäger Erling Haaland nicht auf die Liste der Langzeit-Verletzen folgt.

