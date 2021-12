BVB-Trainer Rose: Hazard und Brandt vor Kader-Rückkehr – Malen droht Pause in Bochum

Borussia Dortmund ist in der Bundesliga am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Sky) beim VfL Bochum gefordert. Trainer Marco Rose verpasst die Partie nach einer Gelb-Roten Karte im Duell mit dem FC Bayern. Doch nicht nur auf den Coach muss der Revierklub verzichten. Neben Rose droht auch Donyell Malen eine Pause. Der Offensivspieler fing sich nach Angaben von Rose einen Virusinfekt ein. "Da müssen wir mal sehen", meinte der BVB-Coach am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Derby in Bochum. Anzeige

Bei Julian Brandt, der im Spitzenspiel mit dem Münchner Dayot Upamecano zusammengeprallt war und minutenlang behandelt werden musste, könnte es schon wieder für einen Platz im Kader reichen. Der Nationalspieler habe alle erforderlichen Testes nach seiner Kopfverletzung erfolgreich absolviert. "Er fühlt sich grundsätzlich ganz anständig. Morgen schauen wir was geht. Möglicherweise ist er dann auch eine Option für Samstag", sagte Rose, der vielleicht auch auf Thorgan Hazard (Corona) zurückgreifen kann. "Bei Toto sieht es ganz gut aus. Ich habe ihn eben nach dem Training gefragt, wie es ihm geht. Er sagte, dass er sich gut fühlt", so der BVB-Trainer. Auch Thomas Meunier (leichte Adduktorenprobleme) ist wohl wieder einsatzbereit.

Noch nicht ganz so weit ist hingegen Giovanni Reyna. Rose fordert Geduld und glaubt nicht daran, dass "in diesem Jahr noch etwas passieren wird in Richtung Spielfähigkeit". Gleiches gilt für Manuel Akanji, bei dem ein "kleiner Eingriff am Knie über den Winter" vorgenommen werden muss. "Akanji ist ein unglaublicher Stabilitätsfaktor für uns, er hat richtig, richtig gut gespielt. Was mich sehr positiv stimmt ist, das Mats Hummels eine sehr gute Reaktion gezeigt hat und auch Zagadou ein hervorragendes Spiel gegen Besiktas gezeigt hat. Wir vertrauen natürlich den Jungs und werden das auffangen", sagte Rose.