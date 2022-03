BVB-Sorgen um Erling Haaland: Torjäger gegen Leipzig nach Verletzung bei Länderspiel "sehr fraglich"

Sieben Spiele vor dem Ende der Bundesliga -Saison muss Borussia Dortmund voraussichtlich einmal mehr ohne Torjäger Erling Haaland auskommen. Beim kommenden Duell mit RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ist der Angreifer " sehr fraglich ", wie BVB-Trainer Marco Rose am Freitag auf der Pressekonferenz erklärte: " Ich bin da ganz offen und ehrlich. Jeder hat das Standbild gesehen und kann sich dementsprechend vorstellen, dass wir ein stärkeres Trauma haben. "

Haaland war in der Länderspielphase mit der norwegischen Nationalmannschaft beim Testspiel gegen Armenien (9:0) zur Pause mit lädierten Knöchel ausgewechselt werden. "Das Ding ist einmal komplett umgeknickt", so Rose weiter: "Dementsprechend ist der Fuß auch dick, geschwollen und blau." Nun werde man daran arbeiten und versuchen, den 21-Jährigen rechtzeitig fit zu bekommen, hinter einem Einsatz stehe jedoch ein "großes Fragezeichen". Bei einem Fehlen des Norwegers würde der Top-Torschütze der Borussia bereits sein 17. Pflichtspiel in der laufenden Saison verpassen.