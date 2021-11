BVB-Trainer Rose über die Abwesenheit von Torjäger Haaland: "Das macht etwas mit dem Team"

Der Superstar ist zurück: Stürmer Erling Haaland ist bei Borussia Dortmund in den Kader zurückgekehrt, sitzt beim Auswärtsspiel des BVB beim VfL Wolfsburg auf der Bank . Nach rund fünfwöchiger Verletzungspause kann Trainer Marco Rose wieder den Norweger zurückgreifen. "Ich glaube es wichtig, dass er wieder dabei ist, keine Frage", sagte der Coach. Haaland hatte dem BVB in den vergangenen sieben Pflichtspielen wegen einer Verletzung im Hüftbeuger gefehlt

Für die Dortmunder ist die Rückkehr des Torjägers mit Hinblick auf die kommenden Spiele extrem wichtig. Am 4. Dezember steht der Knaller gegen Rekordmeister Bayern München auf dem Programm - mit dem Norweger, was auch Rose freut. "Die Aussicht, ihn in den nächsten Wochen wieder dabei zu haben, ist gut", sagte der Trainer.