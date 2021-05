BVB-Trainer Edin Terzic kündigt Überlegungen zur Zukunft an – Einsatzgarantie für Piszczek

Die Entscheidung über die sportliche Zukunft von Edin Terzic rückt offenbar näher: Der Interimstrainer von Borussia Dortmund kündigte bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga -Abschluss gegen Bayer Leverkusen an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) am Donnerstag an, dass er sich in der nächsten Woche Gedanken über seine Zukunft machen wolle. "Das hat den Vorteil, dass es dann keine Pressekonferenzen mehr gibt und ich nichts beantworten muss", meinte Terzic, der betonte, er habe sich bislang nur auf das Erreichen der Ziele konzentrieren und diese Woche dazu nutzen wollen, sich darüber zu freuen, dass die Ziele erreicht wurden.

Terzic, der bereits seit 2010 mit Unterbrechungen für den BVB arbeitet und im Dezember 2020 nach der Trennung von Lucien Favre vom Co- übergangsweise zum Cheftrainer aufgestiegen war, wird aufgrund der guten sportlichen Entwicklung mit einem Wechsel zu einem anderen Klub in Verbindung gebracht. Eigentlich ist aber vorgesehen, dass Terzic in der kommenden Saison unter dem künftigen BVB-Coach Marco Rose, der von Borussia Mönchengladbach zu den Westfalen wechselt, wieder als Assistent tätig ist. Die Dortmunder Verantwortlichen um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatten in den vergangenen Wochen jedoch Gesprächsbereitschaft signalisiert, sollte Terzic als Cheftrainer zu einem anderen Verein wechseln wollen. Eintracht Frankfurt soll er in dieser Woche abgesagt haben. Es gibt auch Berichte über Interessenten aus der englischen Premier League, darunter die Tottenham Hotspur.