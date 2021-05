Bericht: England-Trio um Tottenham an BVB-Trainer Edin Terzic interessiert

Edin Terzic wird wohl nicht neuer Chef-Coach beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt - geht es dafür in die Premier League? Neben den Tottenham Hotspur seien laut Bild auch Crystal Palace und Newcastle United am Interimstrainer von Borussia Dortmund interessiert. Die Spurs beschäftigen sich dem Bericht zufolge "intensiv" mit Terzic. Der BVB-Interimscoach arbeitete bereits als Co-Trainer von Slaven Bilic bei West Ham United in England.

Zuletzt hatte der Kölner Stadt-Anzeiger über eine Absage von Terzic an Eintracht Frankfurt berichtet. Demnach habe der 38-jährige Coach dem neuen SGE-Sportchef Markus Krösche abgesagt. Er fühle sich nach der emotionalen Saison nicht imstande, direkt eine Aufgabe bei einem anderen Bundesligisten zu übernehmen, hieß es weiter. Krösche wollte den 38 Jahre alte Interimscoach von Borussia Dortmund als Nachfolger von Adi Hütter verpflichten, berichteten Sport Bild und Bild. Bei Tottenham würde er derweil die Nachfolge von José Mourinho antreten - aktuell trainiert den Londoner Klub mit Ryan Mason der Jugendleiter.