BVB-Trainer Terzic gibt vor DFB-Pokal-Finale Update zu Haaland: "Gucken, ob es Sinn macht"

Borussia Dortmund will an diesem Donnerstag (20,45 Uhr, ARD und Sky) in Berlin gegen RB Leipzig den DFB-Pokal gewinnen - doch kann der BVB dabei auch wieder auf seinen Torjäger Erling Haaland bauen? Am Mittwoch wurde zunächst gemeldet, dass Haaland gegen die Sachsen im Kader stehen werde. Doch Trainer Edin Terzic hat sich diesbezüglich offenbar noch nicht festgelegt. "Erling stand am Dienstag erstmals seit knapp zwei Wochen wieder mit uns auf dem Platz. Das sah schon ganz ordentlich aus, auch wenn wir ihn nicht komplett belastet, sondern nur angetestet haben", sagte Terzic bei der Pressekonferenz am Mittwoch über den 20-Jährigen, der zuletzt wegen Oberschenkelproblemen ausgefallen war. "Wir sind am Donnerstag noch einmal auf dem Platz und gucken, wie die Kraft reicht, ob es Sinn macht, ihn mit in den Kader zu nehmen oder nicht." Anzeige

An den Qualitäten von Haaland hat jedenfalls auch der Dortmunder Coach keinen Zweifel. "Er hält im Vergleich zu Thorgan Hazard gerne das Sturmzentrum. Wir haben es in den vergangenen beiden Spielen auch ohne Erling geschafft, acht Tore zu erzielen. Seine große Qualität ist aber die Tiefe, seinen Körper und seine Wucht einzusetzen", betonte Terzic. Im Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel (5:0) und beim 3:2 in der Bundesliga über Leipzig am vergangenen Samstag hatte die BVB-Offensive ohne den Norweger jeweils variabel und mit vielen Positionswechseln agiert. Mit dem Goalgetter könnten die Rollen im Vorwärtsgang deutlicher verteilt sein.

BVB-Coach Terzic: Finale "ein ganz besonderer Abend"

Zu ungewöhnlichen Maßnahmen will Terzic bis zum Abpfiff trotz der außergewöhnlichen Bedeutung des Spiels jedenfalls nicht greifen - alles soll auf die Mannschaft so normal wie möglich wirken. "Es ist ein ganz besonderer Abend. Die Kunst ist aber, es gleich aussehen zu lassen. Das Feld ist gleich groß wie immer, es wird ein normales Fußballspiel gespielt. Es gilt, die Abläufe, die wir uns in den vergangenen Wochen erarbeitet haben, beizubehalten", sagte der Coach.

Nach vielen Schwankungen bei Leistungen und Ergebnissen in den Monaten zuvor wirkte die als wankelmütig geltende Mannschaft der Borussia in den vergangenen Wochen stabil, hat sich in der Bundesliga nach einem zwischenzeitlich großen Rückstand auf den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt wieder auf Rang vier vorgearbeitet, der am Saisonende die erneute Teilnahme an der Champions League bedeuten würde. "Man hat oft das Gefühl: Wenn wir wirklich müssen, dann liefern wir auch. Uns blieb ja nichts anderes übrig, als weiter Vollgas zu geben und dran zu glauben. Die Ergebnisse kamen dann nach und nach dazu", sagte Kapitän Marco Reus, der als klares Ziel formulierte, nicht nur das Pokalfinale, sondern auch die verbleibenden beiden Begegnungen in der Liga zu gewinnen.