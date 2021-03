BVB-Trainer Terzic: Kontakt mit Nachfolger Rose "wird es nicht geben" - Lob von Hummels

Edin Terzic schlägt Marco Rose: Das Duell Interimstrainer gegen Nachfolger hat mit Borussia Dortmunds Coach Terzic einen klaren Sieger gefunden. Sein BVB schlug am Dienstagabend in Gladbacher Borussia-Park die Rose-Mannschaft vom Niederhein dank des goldenen Treffers von Jadon Sancho mit 1:0 (0:0) - und zog damit ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. Ein großer Triumph für den 38-Jährigen, der im kommenden Sommer bereitwillig ins zweite Glied des BVB zurück rutscht - um dann (Noch-) Gladbach-Coach Rose (Vertrag bis 2024) zu assistieren. Schon vor dem Pokalspiel gab es kaum ein anderes Thema als Terzic vs. Rose. Nach Abpfiff der Partie hat der Dortmunder nun Klartext über das vermeintliche Trainer-Duell gesprochen: "Heute hat Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach geschlagen" - und eben nicht Terzic Rose, stellte der BVB-Coach in der ARD klar.

