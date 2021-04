BVB-Trainer Terzic vor Pokal-Halbfinale gegen Kiel: "Wollen ins Finale und einen Titel holen"

In der Bundesliga hatte sich Borussia Dortmund früh aus dem Titelrennen verabschiedet. Im DFB-Pokal hat das Team von Trainer Edin Terzic aber noch die Chance auf eine Trophäe. Am Samstagabend (20.30 Uhr/ARD und Sky) muss der BVB im Halbfinale gegen Zweitligist Holstein Kiel ran, die in der 2. Runde den FC Bayern aus dem Wettbewerb geworfen haben. "Den FC Bayern zu schlagen, schaffen nicht sehr viele", sagte Terzic im Hinblick auf die Partie. Anzeige

Dennoch ist der BVB gegen die Kieler der haushohe Favorit auf den Sieg - und das ist auch der Anspruch. Terzic hat "aktuell nur ein Ziel: Ins Finale zu kommen und einen Titel nach Dortmund zu holen", sagte der Trainer der Dortmunder auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor der Partie. Allerdings: Der Respekt des BVB vor den Kielern ist durchaus groß - auch wegen des Sieges gegen den Rekordmeister. Dass Kiel erst kürzlich aus der Quarantäne kam, sei derweil "nicht ganz der große Vorteil für uns", sagte Terzic: "Es war sicher nicht leicht für sie und sie haben jetzt viele Spiele. Aber sie hatten erst eine Englische Woche und stehen noch am Anfang des harten Programms."

Aber nicht nur der Pokalsieg ist das große Ziel der Borussia, auch in der Liga will der Klub die Qualifikation für die Champions League noch schaffen. "Wir wollen beides: Die Quali und nach Berlin", sagte BVB-Manager Michael Zorc. "Wir waren in den letzten Jahren sehr häufig in Berlin und haben das immer sehr genossen. Es wäre ein riesiger Schritt und ist ein großes Ziel, uns in Berlin zurückzumelden. Außerdem ist es die Chance auf einen Titel."