BVB-Trainer Terzic stellt Sancho Kader-Comeback in Aussicht: "Jadon sprüht vor Vorfreude"

Borussia Dortmund kämpft in der Bundesliga weiter um die Champions League. Auf die Hilfe von Jadon Sancho kann der BVB im Duell mit Union Berlin am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) wohl wieder zurückgreifen. Das gab Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel bekannt.

"Bei Jadon sahen die Tests am Wochenende sehr gut aus, sodass er am Sonntag ins Mannschaftstraining eingestiegen ist - auch wenn die Gruppe noch sehr klein war. Wir schauen uns das heute Abend und morgen nochmal im Training an. Es besteht die Chance, dass er morgen schon zum Kader dazustößt", sagte der BVB-Coach am Dienstagnachmittag.