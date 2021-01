BVB-Trainer Terzic schwärmt nach Sieg gegen Augsburg von "bester Leistung" und hat doch "die Schnauze voll"

Die Erleichterung war Edin Terzic ins Gesicht geschrieben. Borussia Dortmund war der sich anbahnenden Krise am Samstagnachmittag gerade nochmal von der Schippe gesprungen - und das einiger Widrigkeiten zum Trotz. Schon nach zehn Minuten hatte der BVB gegen den FC Augsburg mit 0:1 zurückgelegen. Elf Minuten später donnerte Erling Haaland dann auch noch einen Foulelfmeter an die Latte das Gäste-Tores. Alles schien gegen die Dortmunder zu laufen, doch dann geschah das, was Kritiker bei der Borussia zuletzt immer wieder vermisst hatten: Das Team bäumte sich auf, stemmte sich mit allen Mitteln gegen die Niederlage - und gewann noch 3:1.

