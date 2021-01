BVB-Trainer Terzic stellt sich hinter Mats Hummels: Kritik war "legitim und produktiv"

Die jüngste Kritik von Abwehrchef Mats Hummels, dass der BVB unter der Regie des mittlerweile freigestellten Trainers Lucien Favre häufig zu wenig "Erwachsenenfußball" gespielt habe, hält Edin Terzic für berechtigt. "Mats ist immer jemand, der vorweg geht - nicht nur vor der Kamera, sondern auch auf dem Platz. Das Allerwichtigste bei dem, was er gesagt hat, war das Wort 'Wir'. Er bezieht sich immer mit ein", kommentierte der Favre-Nachfolger auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr).

Terzic verwies auch auf die Stellung von Hummels als Führungsspieler: "Er hat sich diese Rolle erarbeitet. Deshalb ist es vollkommen legitim und auch produktiv, dass er Dinge einfordert und sie dann auch vorlebt." Hummels hatte sich öffentlich kritisch zu taktischen Fragen geäußert, betonte zuletzt aber auch, dass er die wenig später erfolgte Trennung von Favre damit nicht vorantreiben wollte. "Ich habe nicht alles ausgesprochen, was in mir brodelte, sondern versucht, es vernünftig zu verpacken. Wir haben über diese Dinge vorher schon intern oft gesprochen. Sowohl im Mannschaftskreis, als auch mit dem Trainerteam. Das öffentlich zu machen war aus meiner Sicht die letzte Patrone", erklärte Hummels gegenüber der Sport Bild.

Nicht nur das 2:0 am vergangenen Sonntag über Wolfsburg, sondern auch die jüngste Statistik macht der Borussia Mut. Der BVB ist gegen Leipzig seit fünf Spielen ungeschlagen. Wie schon am vergangenen Wochenende fehlen auch in Leipzig Angreifer Thorgan Hazard und Mittelfeldspieler Jude Bellingham.