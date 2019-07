BVB-Sportdirektor Michael Zorc bestätigt Wechsel von Abdou Diallo zu PSG

Der Wechsel von Abdou Diallo von Borussia Dortmund zum französischen Meister Paris St. Germain ist offenbar perfekt. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, habe BVB-Sportdirektor Michael Zorc den Deal auf der USA-Reise des deutschen Vizemeisters in kleiner Journalistenrunde bestätigt. Eine offizielle Verkündung des Deals steht allerdings noch aus. Die Dortmunder sollen von den Franzosen eine Ablöse in Höhe von 32 Millionen Euro erhalten. Diese Summe könnte sich durch erfolgsabhängige Boni um weitere zwei Millionen Euro erhöhen.

"Das hat sich so ergeben", wird Zorc in den Ruhr Nachrichten zu den Gründen für den Diallo-Verkauf zitiert: "Abdou hat für sich entscheiden, dass er eine andere Herausforderung annehmen möchte und für uns hat es wirtschaftlich gepasst. Deshalb haben wir dem Wechsel zugestimmt." Diallo hatte nach der Rückkehr von Mats Hummels zum BVB bereits vor Tagen Abwanderungsgedanken geäußert und von einem "schönen Projekt" in Paris gesprochen.