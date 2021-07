Perfekt! BVB verpflichtet französisches Mittelfeld-Talent Abdoulaye Kamara

Borussia Dortmund bastelt auch in diesem Transferfenster bereits am Kader der Zukunft. Am Dienstagvormittag gab der Klub die Verpflichtung des 16 Jahre alten Mittelfeld-Talents Abdoulaye Kamara bekannt. Der Teenager kommt ablösefrei und mit sofortiger Wirkung vom französischen Top-Klub Paris St. Germain und erhielt nach BVB-Angaben einen "langfristigen Vertrag". Kamara hatte in der vergangenen Saison den Sprung in den PSG-Profikader geschafft, zu einem Einsatz kam der Youngster allerdings noch nicht. Immerhin: Der Teenager durfte im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Bayern erstmals auf der Bank Platz nehmen.

