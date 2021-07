BVB mit Abwehr-Sorgen: Manager Michael Zorc äußert sich zu möglichem Not-Transfer

Borussia Dortmund bleibt trotz der aktuellen Perosnalnot in der Abwehr gelassen und wird offenbar nicht zwangsläufig noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. "Natürlich haben wir aktuell nicht gerade zu viele Innenverteidiger. Wir werden die Situation weiterhin genau beobachten. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass wir in Panik geraten", sagte Sportdirektor Michael Zorc der Bild und verwies darauf, dass es im aktuellen Kader eine weitere Alternative für die Position im Abwehrzentrum gibt: "Emre Can hat schon oft bewiesen, dass er uns auch in der Innenverteidigung weiterhelfen kann."

