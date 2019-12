BVB hofft weiter auf Transfer von Achraf Hakimi - Michael Zorc mauert bei Fragen zu Mario Götze

Zorc zum Poker um Hakimi: "Es liegt auch an Achraf und Real"

Während Zorc bei der Personalie Hakimi am Donnerstag verbal in die Offensive ging, blieb er bei Fragen zur Zukunft von Mario Götze äußerst zurückhaltend: "Wir sind in internen Gesprächen. Da ist nichts, was nach außen gehen soll. Es gibt nichts zu vermelden und keinen neuen Stand." Der Vertrag des Offensivspielers bei der Borussia läuft im kommenden Sommer aus. Erst am Mittwoch war der 27-Jährige, der in dieser Spielzeit nicht zum BVB-Stammpersonal gehört, mit einem Transfer zu Hertha BSC in Verbindung gebracht worden.